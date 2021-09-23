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Из-за напряженности с Россией: Швеция усилит военные связи со странами НАТО

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Швеция, Четверг 23 сентября 2021 21:45
Из-за напряженности с Россией: Швеция усилит военные связи со странами НАТО Фото: Швеция усилит военные связи со странами НАТО (flickr.com/appaz)
Автор: Сергей Пышкин

На этой неделе Швеция подпишет соглашение с Норвегией и Данией о сотрудничестве в области обороны. Таким образом страна планирует противостоять напряженности с Россией, возникшей в Балтийском регионе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Если возникнет кризисная ситуация, мы будем гораздо лучше подготовлены, так как будем координировать наши планы в этом регионе. На практике мы сможем быстрее реагировать”, - заявил министр обороны Петер Гултквист.

Стоит отметить, что Швеция не является членом Альянса, однако поддерживает с ним тесные связи.

Как отметил Гултквист, объединенные усилия трех страны помогут сдерживать угрозу от Российской Федерации. Также Швеция повысила расходы в сфере обороны и согласилась приобрести у США ракеты Patriot.

"Мы знаем, что Россия готова использовать военную силу для достижения своих политических целей и задач. Мы углубляем наше сотрудничество с другими странами в этом регионе именно для того, чтобы поднять планку предотвращения кризисов", - добавил министр обороны Швеции.

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