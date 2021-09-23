Через напруженість із Росією: Швеція посилить військові зв'язки з країнами НАТО

Цього тижня Швеція підпише угоду з Норвегією та Данією щодо співпраці в області оборони. Таким чином країна планує протистояти напруженості із Росією, що виникла в Балтійському регіоні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Якщо виникне кризова ситуація, ми будемо значно краще підготовлені, так як будемо координувати наші плани в цьому регіоні. На практиці ми зможемо швидше реагувати”, - заявив міністр оборони Петер Гултквіст.

Варто відзначити, що Швеція не є членом Альянсу, однак підтримує з ним тісні зв’язки.

Як відзначив Гултквіст, об’єднанні зусилля трьох країни допоможуть стримувати загрозу від Російської Федерації. Також Швеція підвищила витрати у сфері оборони й погодилась придбати у США ракети Patriot.

"Ми знаємо, що Росія готова використовувати військову силу для досягнення своїх політичних цілей і завдань. Ми поглиблюємо наше співробітництво з іншими країнами в цьому регіоні саме для того, щоб підняти планку запобігання криз", - додав міністр оборони Швеції.