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Напряженность на границах из-за России может быть до конца сентября, - Зеленский

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Киев, Четверг 20 мая 2021 14:12
Напряженность на границах из-за России может быть до конца сентября, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что напряженность на украинских границах может продолжаться до конца сентября. Это связано со стягиванием российских войск и военными учениями.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы видим очень медленное снижение числа военных Российской Федерации. Они отходят медленно, мы видим (отвод, - ред.) только 3,5 тысячи в Крыму, все другие, к сожалению, на месте. Серьезная ситуация, и я думаю, что такая напряженность может оставаться до конца военных учений. Как минимум, до конца сентября", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заявил, что Россия, несмотря на заявления об отводе войск, продолжает держать около 80 тысяч военных возле различных участков границы с Украиной.

По его оценкам, такого количества хватит для наступления на Украину.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Киев не видит отвода российских войск, который был бы адекватным той численности, которая сосредоточена вдоль границы Украины и оккупированных территорий.

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