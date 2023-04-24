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Напруга між провідними державами перебуває на історичному максимумі, - генсек ООН

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Нью Йорк, Понеділок 24 квітня 2023 17:52
Напруга між провідними державами перебуває на історичному максимумі, - генсек ООН Фото: Антоніу Гутерреш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Напруга між найбільшими державами у світі зараз зросла до історичного максимуму.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Він підкреслив, що миротворчість та ефективна дипломатія допомогли покласти край безлічі конфліктів. Але зараз світ стикається "з безпрецедентними та взаємопов'язаними кризами".

"Напруженість між провідними державами перебуває на історичному максимумі", - зазначив Гутерреш.

За його словами, вторгнення Росії в Україну завдає величезних страждань та спустошення країні та її народу.

"Необхідно терміново вжити ефективних заходів реагування", - додав він.

Нагадаємо, раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що війна США проти Китаю та Росії не є неминучою.

Також ми писали, що, за даними ЗМІ, США хочуть зробити понад 15 ударних підводних човнів для протистояння Китаю та Росії.

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ООН Антоніу Гутерріш Війна Росії проти України
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