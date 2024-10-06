Наприкінці літа РФ мала перевагу в артилерії навколо Вугледару 10 до 1, - NYT

У середу, 2 жовтня, Сили оборони України офіційно підтвердили вихід з Вугледару. Перед цим, наприкінці літа, війська РФ мали перевагу в артилерії навколо міста в 10 разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Зокрема, командир Роман, який захищав Вугледар у складі 72-ї української бригади розповів, що коли росіяни концентрують свої зусилля на певній ділянці, вони можуть розгромити українську оборону. Він зазначив, що наприкінці літа війська РФ мали перевагу в артилерійських системам навколо Вугледару 10 до 1.

"Як одна наша артилерійська система може боротися з десятьма їхніми", - запитав Роман, називаючи своє ім'я за військовими правилами.