В конце лета РФ имела преимущество в артиллерии вокруг Угледара 10 к 1, - NYT

В среду, 2 октября, Силы обороны Украины официально подтвердили выход из Угледара. Перед этим, в конце лета, войска РФ имели преимущество в артиллерии вокруг города в 10 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

В частности, командир Роман, который защищал Угледар в составе 72-й украинской бригады, рассказал, что когда россияне концентрируют свои усилия на определенном участке, они могут разгромить украинскую оборону. Он отметил, что в конце лета войска РФ имели преимущество в артиллерийских системах вокруг Угледара 10 к 1.

"Как одна наша артиллерийская система может бороться с их десятью", - спросил Роман, называя свое имя по военным правилам.