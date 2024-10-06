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В конце лета РФ имела преимущество в артиллерии вокруг Угледара 10 к 1, - NYT

Воскресенье 06 октября 2024 00:50
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В конце лета РФ имела преимущество в артиллерии вокруг Угледара 10 к 1, - NYT Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

В среду, 2 октября, Силы обороны Украины официально подтвердили выход из Угледара. Перед этим, в конце лета, войска РФ имели преимущество в артиллерии вокруг города в 10 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

В частности, командир Роман, который защищал Угледар в составе 72-й украинской бригады, рассказал, что когда россияне концентрируют свои усилия на определенном участке, они могут разгромить украинскую оборону. Он отметил, что в конце лета войска РФ имели преимущество в артиллерийских системах вокруг Угледара 10 к 1.

"Как одна наша артиллерийская система может бороться с их десятью", - спросил Роман, называя свое имя по военным правилам.

В этой же статье издание The New York Times написало, что Украина использует тактику "медленного отступления", чтобы минимизировать свои и максимизировать вражеские потери.

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