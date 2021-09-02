Кличко: направим 140 млн евро на модернизацию теплоэнергетического комплекса столицы

"Воплощение программы поможет повысить энергоэффективность и снизить потребление энергоресурсов - газа, электроэнергии и воды. Но главное - внедрение масштабных проектов модернизации позволит улучшить качество и надежность услуг для киевлян. Важно, что мы инвестируем не только средства бюджета, но и привлекаем средства международных финансовых компаний. Спасибо представителям ЕБРР, USAID, нашим шведским партнерам за сотрудничество и помощь в воплощении таких важных проектов", - подчеркнул Кличко.

При подписании соглашения директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроны отметил, что доволен сотрудничеством с Киевом.

"Я очень доволен нашим сотрудничеством с городом Киевом. Особенно - в рамках реализации проектов по модернизации инфраструктуры. Я, как инженер по специальности, понимаю, что одновременно модернизировать такой большой энергетический комплекс, по мощности является третьим в Европе, - практически невозможно. Но я уверен, что реализация проекта значительно улучшит качество предоставления услуг. Мы также будем продолжать наше дальнейшее сотрудничество в рамках других проектов. Это и "Зеленый город", благодаря которому город закупает новый общественный транспорт, и готовы помогать в строительстве метро на Троещину", - заявил патронов.

Кличко подчеркнул важность этого проекта, ведь по возвращении в управление города тепловое хозяйство было в аварийном состоянии.

"В 2018 году мы вернули теплоэнергетический комплекс Киева в управление города. Это более 2,7 тыс. Км теплосетей, две мощных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, мусоросжигательный завод "Энергия", а также почти 200 станций теплоснабжения и котельных. Состояние теплового хозяйства, которое мы получили, и которое многие годы находилось в управлении частной компании - критическое. Это подтверждают выводы аудита, который проводили международные специалисты. Около 80 процентов теплосетей находятся в аварийном состоянии, большинство оборудования требует замены", - отметил Кличко.

Он сообщил, что с 2018 года заменили 270 км аварийных теплосетей, выполнили капитальные ремонты энергоблоков на ТЭЦ и начали техническое переоснащение мусоросжигательного завода "Энергия", где сегодня устанавливают систему химической очистки. Общий объем инвестиций города и средств предприятия в модернизацию достиг более 1,5 млрд грн.

На сайте КГГА отметили, что в рамках проекта предусмотрена установка на ТЭЦ-6 новых когенерационных установок, которые по объемам выбросов в атмосферу будут соответствовать европейским стандартам. Будет осуществлена ​​реконструкция неэффективных котельных, что также позволит снизить выбросы парниковых газов. Проект полностью соответствует политике ЕС и заявленным климатическим целям Украины. На ТЭЦ-5 планируется установить конденсационный экономайзер, что использовать остаточную энергию дымовых газов (сбросной тепло) для обеспечения отоплением столичных домов.