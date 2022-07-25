UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Направили ракету на дом с ребенком. В Донецкой области задержали группу корректировщиков

Фото: в Торецке разоблачили корректировщиков (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили в Торецке Донецкой области группу корректировщиков. Из-за их действий российская ракета попала в дом с ребенком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Полицейские разоблачили всю цепь пособников оккупантов, которые собирали информацию с помощью мессенджера Telegram. Корректировщиками вражеских обстрелов оказались местные жители.

В частности, 29-летняя женщина за деньги передавала врагу данные о перемещении ВСУ. Геолокации она присылала куратору, которая находится на территории РФ.

Корректировщица причастна к обстрелам школы, магазинов и жилых домов. Из-за нее российская ракета попала в дом, где были бабушка, мама и 17-летняя девочка.

Также правоохранители разоблачили мужчин 25 и 32 лет и их кураторов.

Материалы переданы в СБУ для дальнейшего расследования.

Фото: в Торецке разоблачили группу корректировщиков (dn.npu.gov.ua)

Напомним, за минувшие сутки в результате обстрелов в Донецкой области пострадали 8 мирных жителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьДонбассполицияВойна в Украине