Направили ракету на будинок з дитиною. У Донецькій області затримали групу коригувальників

Поліцейські викрили весь ланцюг пособників окупантів, які збирали інформацію за допомогою месенджера Telegram. Коригувальниками ворожих обстрілів виявилися місцеві жителі.

Зокрема, 29-річна жінка за гроші передавала ворогу дані про переміщення ЗСУ. Геолокації вона надсилала куратору, яка знаходиться на території РФ.

Коригувальниця причетна до обстрілів школу, крамниці та житлових будинків. Через неї російська ракета влучила у будинок, де були бабуся, мама та 17-річна дівчинка.

Також правоохоронці викрили чоловіків 25 і 32 років та їх кураторів.

Матеріали передано до СБУ для подальшого розслідування.

Фото: у Торецьку викрили групу коригувальників (dn.npu.gov.ua)