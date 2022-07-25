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Направили ракету на будинок з дитиною. У Донецькій області затримали групу коригувальників

Фото: у Торецьку викрили коригуальників (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили у Торецьку Донецької області групу коригувальників. Через їхні дії російська ракета влучила у будинок з дитиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Поліцейські викрили весь ланцюг пособників окупантів, які збирали інформацію за допомогою месенджера Telegram. Коригувальниками ворожих обстрілів виявилися місцеві жителі.

Зокрема, 29-річна жінка за гроші передавала ворогу дані про переміщення ЗСУ. Геолокації вона надсилала куратору, яка знаходиться на території РФ.

Коригувальниця причетна до обстрілів школу, крамниці та житлових будинків. Через неї російська ракета влучила у будинок, де були бабуся, мама та 17-річна дівчинка.

Також правоохоронці викрили чоловіків 25 і 32 років та їх кураторів.

Матеріали передано до СБУ для подальшого розслідування.

Фото: у Торецьку викрили групу коригувальників (dn.npu.gov.ua)

Нагадаємо, за минулу добу внаслідок обстрілів у Донецькій області постраждали 8 мирних жителів.

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