"Наполі" вчетверте виграв чемпіонат Італії: "Інтер" протримався на вершині 22 хвилини

Серія А, 38-й тур

"Наполі" – "Кальярі" – 2:0

Голи: Мактоміней, 42, Лукаку, 51

"Комо" – "Інтер" – 0:2

Голи: де Врей, 20, Корреа, 51

Вилучення: Рейна (К), 45

Перегони лідерів у реальному часі

Перед фінальним туром "Наполі" випереджав "Інтер" на один бал і звідси випливала дуже проста для футболістів з півдня країни арифметика. Перемога в матчі з немотивованим "Кальярі" гарантувала їм золоті нагороди.

"Інтеру" також треба було набирати обов'язкові три очки в гостьовій зустрічі з "Комо". Але вони не коштували нічого у разі успіху головного конкурента.

Обидва поєдинки розпочались одночасно. А перший у двох матчах гол забив "Інтер". На 20-й хвилині де Врей вразив ворота "Комо" і на деякий час вивів свою команду в лідери чемпіонських перегонів.

Втім, "чемпіонами" міланці побули лише 22 хвилини –рівно до того часу, як у неаполітанській зустрічі фантастичним ударом у падінні відзначився Мактоміней. На перерву команди пішли утримуючи статус-кво, який був на користь підопічних Антоніо Конте.

Скотт Мактоміней відзначився фантастичним голом (фото: x.com/SerieA_EN)

"Інтер" наприкінці першого тайму ще й отримав чисельну первагу. Після перегляду ВАР та переоціни епізоду суддя видалив з поля іспанського голкіпера "Комо" Рейну. Цікаво, що зірковий воротар перед матчем заявив про завершення кар'єри і от у прощальному поєдинку не зміг дограти до кінця навіть один тайм.

Після перерви команди синхронно подвоїли рахунки в матчах. На 51-йхвилині в Неаполі забив Лукаку, а в Комо – Корреа. З перевагою у два м'ячі лідери першості довели свої поєдинки до фіналу. Це означало, що "Інтер" офіційно втратив чемпіонство, а "Наполі" – здобув.

Ромелу Лукаку зробив свою справу у вирішальній грі (фото: x.com/SerieA_EN)

Четвертий титул неаполітанців

Для колективу з півдня Італії це четвертий в історії золотий сезон. Перші два були в далеких 1987 та 1990 роках, коли в "Наполі" виблискував Дієго Марадона. Третій – два роки тому, завдяки бомбардирському таланту Віктора Осімхена та філігранній грі молодого Хвічі Кварацхелії.

Героями цьогорічного турніру в складі переможців стали той же Кварацхелія (поки не перейшов у ПСЖ), Ромелу Лукаку, Андре Замбо-Ангісса, Скотт Мактоміней та інші. І, безумовно, головний тренер Антоніо Конте. У його тренерській еар'єрі це вже п'яте скудетто: попередні він вигравав з "Ювентусом" (тричі) та "Інтером".