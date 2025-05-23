"Наполі" вчетверте виграв чемпіонат Італії: "Інтер" протримався на вершині 22 хвилини

"Наполі" повернув собі титул чемпіона Італії після річної перерви, вигравши заочну суперечку в минулорічного володаря титулу – міланського "Інтера".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати Серії А.
Серія А, 38-й тур
"Наполі" – "Кальярі" – 2:0
Голи: Мактоміней, 42, Лукаку, 51
"Комо" – "Інтер" – 0:2
Голи: де Врей, 20, Корреа, 51
Вилучення: Рейна (К), 45
Перед фінальним туром "Наполі" випереджав "Інтер" на один бал і звідси випливала дуже проста для футболістів з півдня країни арифметика. Перемога в матчі з немотивованим "Кальярі" гарантувала їм золоті нагороди.
"Інтеру" також треба було набирати обов'язкові три очки в гостьовій зустрічі з "Комо". Але вони не коштували нічого у разі успіху головного конкурента.
Обидва поєдинки розпочались одночасно. А перший у двох матчах гол забив "Інтер". На 20-й хвилині де Врей вразив ворота "Комо" і на деякий час вивів свою команду в лідери чемпіонських перегонів.
Втім, "чемпіонами" міланці побули лише 22 хвилини –рівно до того часу, як у неаполітанській зустрічі фантастичним ударом у падінні відзначився Мактоміней. На перерву команди пішли утримуючи статус-кво, який був на користь підопічних Антоніо Конте.
Скотт Мактоміней відзначився фантастичним голом (фото: x.com/SerieA_EN)
"Інтер" наприкінці першого тайму ще й отримав чисельну первагу. Після перегляду ВАР та переоціни епізоду суддя видалив з поля іспанського голкіпера "Комо" Рейну. Цікаво, що зірковий воротар перед матчем заявив про завершення кар'єри і от у прощальному поєдинку не зміг дограти до кінця навіть один тайм.
Після перерви команди синхронно подвоїли рахунки в матчах. На 51-йхвилині в Неаполі забив Лукаку, а в Комо – Корреа. З перевагою у два м'ячі лідери першості довели свої поєдинки до фіналу. Це означало, що "Інтер" офіційно втратив чемпіонство, а "Наполі" – здобув.
Ромелу Лукаку зробив свою справу у вирішальній грі (фото: x.com/SerieA_EN)
Для колективу з півдня Італії це четвертий в історії золотий сезон. Перші два були в далеких 1987 та 1990 роках, коли в "Наполі" виблискував Дієго Марадона. Третій – два роки тому, завдяки бомбардирському таланту Віктора Осімхена та філігранній грі молодого Хвічі Кварацхелії.
Героями цьогорічного турніру в складі переможців стали той же Кварацхелія (поки не перейшов у ПСЖ), Ромелу Лукаку, Андре Замбо-Ангісса, Скотт Мактоміней та інші. І, безумовно, головний тренер Антоніо Конте. У його тренерській еар'єрі це вже п'яте скудетто: попередні він вигравав з "Ювентусом" (тричі) та "Інтером".
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