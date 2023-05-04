"Наполі" став чемпіоном Італії вперше після епохи Марадони

Завдяки виїзній нічиїй проти "Удінезе" чемпіоном італійської Серії А в сезоні 2022/23 став "Наполі". Команда з Півдня виборола титул вперше за 33 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Італія, Серія А, 33-й тур

"Удінезе" – "Наполі" – 1:1

Голи: Ловріч, 13 – Осімхен, 53

Перші хвилини протистояння промайнули з перевагою "партенопейців". Проте, рахунок у зустрічі відкрили господарі. На 13-й хвилині Ловріч у межах штрафного отримав передачу від Удогі з лівого флангу та холоднокровно відправив м'яч у дев'ятку воріт Мерета.

Пропустивши гол, "Наполі" подвоїв зусилля в атаці. Неаполітанці повністю захопили територіальну ініціативу, але уважна гра оборони "Удінезе" проти Кварацхелії та Осімхена знизила потенціал лінії нападу гостей. Фактично до перерви "партенопейці" створили один момент, коли Осімхен головою відправив м'яч повз стійку після навісу Ді Лоренцо.

Зате на старті другої половини "Наполі" зумів відігратися. Посприяв гостям стандарт – після подачі від кутового прапорця м'яч опинився в Кварацхелії, який без зайвих роздумів пробив у нижній кут. Сільвестрі впорався з ударом грузина, але на добиванні вчасно опинився Осімхен і реалізував свій шанс.

Неаполітанці за інерцією провели ще кілька небезпечних атак. Нігерійський форвард гостей навіть забив другий м'яч, але після свистка арбітра про порушення правил атакою "Наполі" в попередньому епізоді. Натомість Зєліньскі потужно пробив з льоту після пасу Ельмаса – кіпер зіграв надійно.

Поступово запал "партенопейців" згас. Гості зосередилися на втриманні рахунку, що цілком їх влаштовує. Не форсував подій і "Удінезе", тож матч так і завершився бойовою нічиєю з чемпіонським бонусом для неаполітанців.

"Наполі" набрав 80 очок і став недосяжним для конкурентів. За п'ять турів до фінішу чемпіонату "партенопейці" здобули Скудетто. Цей титул для неаполітанців став третім в історії. "Наполі" був чемпіоном у сезонах 1986/87 і 1989/90, коли лідером команди був культовий аргентинець Дієго Марадона.