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"Наполи" стал чемпионом Италии впервые после эпохи Марадоны

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Удине, Четверг 04 мая 2023 23:41
"Наполи" стал чемпионом Италии впервые после эпохи Марадоны Фото: Виктор Осимхен оформил "золотой" гол "Наполи" (ilmessaggero.it)
Автор: Антон Федорцив

Благодаря выездной ничьей против "Удинезе" чемпионом итальянской Серии А в сезоне 2022/23 стал "Наполи". Команда с Юга завоевала титул впервые за 33 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Италия, Серия А, 33-й тур

"Удинезе" – "Наполи" – 1:1

Голы: Лаврич, 13 – Осимхен, 53

Первые минуты противостояния прошли при преимуществе "партенопейцев". Однако счет во встрече открыли хозяева. На 13-й минуте Ловрич в пределах штрафной получил передачу от Удоги с левого фланга и хладнокровно отправил мяч в девятку ворот Мерета.

Пропустив гол, "Наполи" удвоил усилия в атаке. Неаполитанцы полностью захватили территориальную инициативу, но внимательная игра обороны "Удинезе" против Кварацхелии и Осимхена снизила потенциал линии нападения гостей. Фактически до перерыва "партенопейцы" создали один момент, когда Осимхен головой отправил мяч мимо стойки после навеса Ди Лоренцо.

Зато на старте второй половины "Наполи" сумел отыграться. Помог гостям стандарт – после подачи от углового флажка мяч оказался у Кварацхелии, который без лишних раздумий пробил в нижний угол. Сильвестри справился с ударом грузина, но на добивании вовремя оказался Осимхен и реализовал свой шанс.

Неаполитанцы по инерции провели еще несколько опасных атак. Нигерийский форвард гостей даже забил второй мяч, но после свистка арбитра о нарушении правил атакой "Наполи" в предыдущем эпизоде. Зато Зелиньски мощно пробил с лета после паса Эльмаса – кипер сыграл надежно.

Постепенно пыл "партенопейцев" угас. Гости сосредоточились на удержании целиком устраивающего их счета. Не форсировал событий и "Удинезе", так что матч так и завершился боевой ничьей с чемпионским бонусом для неаполитанцев.

"Наполи" набрал 80 очков и стал недосягаем для конкурентов. За пять туров до финиша чемпионата "партенопейцы" завоевали Скудетто. Этот титул для неаполитанцев стал третьим в истории. "Наполи" был чемпионом в сезонах 1986/87 и 1989/90, когда лидером команды был культовый аргентинец Диего Марадона.

К слову, ранее составили ожидания от финальных туров топ-5 лиг Европы.

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