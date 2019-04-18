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Наполи - Арсенал: где смотреть матч

Новости » Спорт    18.04.2019 - 15:06
Наполи - Арсенал: где смотреть матч
Фото: "Наполи" - "Арсенал" (facebook.com/Arsenal)

Где и когда начнется ответный поединок 1/4 финала Лиги Европы

"Наполи" примет "Арсенал" в матче 1/4 финала Лиги Европы. Букмекеры считают, что явное преимущество в этой встрече на стороне команды Карло Анчелотти,

18 апреля 22:00
Неаполь, стадион "Сан-Паоло"

 

На стадионе "Сан-Паоло" 18 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между "Наполи" и "Арсеналом". В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, "Арсенал" с комфортным счетом победил "Наполи" в первом поединке.

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