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Наполи - Арсенал: прогноз букмекеров

Новости » Спорт    18.04.2019 - 18:02
Наполи - Арсенал: прогноз букмекеров
Фото: "Наполи" - "Арсенал" (facebook.com/Arsenal)

Специалисты считают фаворитом итальянский клуб

"Наполи" дома попытается отыграть отставание в два мяча после первого четвертьфинального матча Лиги Европы против "Арсенала".

Трансляция начнется в 22:00, а смотреть поединок можно на телеканале "Футбол 1". 

18 апреля 22:00
Неаполь, стадион "Сан-Паоло"

 

Букмекерские компании считают, что явное преимущество в этой встрече на стороне "Наполи". Так, на победу команды Анчелотти принимают ставки с коэффициентом 1,69, тогда как успех "Арсенала" - 4,70. Ничья в основное время оценивается в 4,05.

Напомним, "Арсенал" с комфортным счетом победил "Наполи" в первом поединке.

Наполи - Арсенал: анонс матча "Арсенал" с комфортным счетом победил "Наполи" в 1/4 финала Лиги Европы
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