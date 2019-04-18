ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Наполі - Арсенал: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    18.04.2019 - 18:02
Наполі - Арсенал: прогноз букмекерів
Фото: "Наполі" - "Арсенал" (facebook.com/Arsenal)

Фахівці вважають фаворитом італійський клуб

"Наполі" вдома спробує відіграти відставання в два м'ячі після першого чвертьфінального матчу Ліги Європи проти "Арсеналу". 

Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Футбол 1". 

18 квітня 22:00
Неаполь, стадіон "Сан-Паоло"

 

Букмекерські компанії вважають, що явна перевага в цій зустрічі на стороні "Наполі". Так, на перемогу команди Анчелотті приймають ставки з коефіцієнтом 1,69, тоді як успіх "Арсеналу" - 4,70. Нічия в основний час оцінюється в 4,05.

Нагадаємо, "Арсенал" з комфортним рахунком переміг "Наполі" в першому поєдинку.

Наполі - Арсенал: анонс матчу "Арсенал" з комфортним рахунком переміг "Наполі" в 1/4 фіналу Ліги Європи
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України АрсеналЛіга ЄвропипрогнозНаполиставки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся