Наполі - Арсенал: прогноз букмекерів

Фото: "Наполі" - "Арсенал" (facebook.com/Arsenal)

Фахівці вважають фаворитом італійський клуб

"Наполі" вдома спробує відіграти відставання в два м'ячі після першого чвертьфінального матчу Ліги Європи проти "Арсеналу".

Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Футбол 1".

18 квітня 22:00

Неаполь, стадіон "Сан-Паоло"

Букмекерські компанії вважають, що явна перевага в цій зустрічі на стороні "Наполі". Так, на перемогу команди Анчелотті приймають ставки з коефіцієнтом 1,69, тоді як успіх "Арсеналу" - 4,70. Нічия в основний час оцінюється в 4,05.

Нагадаємо, "Арсенал" з комфортним рахунком переміг "Наполі" в першому поєдинку.