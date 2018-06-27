НАЗК завершило перевірку декларацій Супрун, Реви і Філатова

У деяких перевірених деклараціях виявлені порушення, однак вони є незначними

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) затвердило результати перевірок електронних декларацій міністра соціальної політики Андрія Реви, виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун та заступника глави Адміністрації президента України Олексія Філатова. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"Результати повних перевірок затверджені щодо декларацій, поданих такими посадовими особами: Ревою Андрієм Олексійовичем, міністром соціальної політики України, за 2017 рік; Супрун Уляною Надією, першим заступником міністра охорони здоров’я, за 2016 та 2017 роки; Філатовим Олексієм Валерійовичем, заступником глави Адміністрації президента України; Оксютою Тарасом Григоровичем, суддею Солом’янського районного суду міста Києва, за 2015 та 2016 роки", - сказано у повідомленні.

Підкреслюється, що у деяких перевірених деклараціях виявлені порушення, однак вони є незначними та не тягнуть за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Крім того, розпочата повна перевірка декларації за 2016 рік, поданої першим заступником начальника Чорноморської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС в Одеській області Мариною Напрієнко.

"Рішення про проведення повної перевірки відповідної декларації прийнято на підставі інформації, отриманої від суб’єкта звернення, про можливе відображення у ній недостовірних відомостей, яка містить фактичні дані, що можуть бути перевірені", - сказано у повідомленні.

Вказано, що строк перевірки е-декларацій становить 60 календарних днів та може бути продовжений ще на 30 днів.

Нагадаємо, у травні НАЗК внесло припис в.о. міністра охорони здоров'я України Уляні Супрун.