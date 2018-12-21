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НАЗК виявило ознаки кримінального злочину у звітах трьох партій

Новини » Суспільство    21.12.2018 - 11:10
НАЗК виявило ознаки кримінального злочину у звітах трьох партій
Фото: НАЗК (РБК-Україна)

Ознаки злочину знайшли в звітах "Батьківщини", "УКРОПу", "Соціал-демократичної партії"

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки кримінального злочину у фінансових звітах трьох політичних партій в 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацагентства.

Повідомляється, що НАЗК виявило ознаки кримінального злочину в трьох звітах політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру в 2018 році. Відповідні матеріали направлені в Національну поліцію України.

Зокрема, за результатами аналізу звітів партії "ВО "Батьківщина", "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" і "Соціал-демократичної партії" встановлені факти подання завідомо недостовірних відомостей у звіті партій. В Національну поліцію направлені три матеріали по "Батьківщині" і за два матеріали по "Соціал-демократичній партії" і партії "УКРОП".

Нагадаємо, глава НАЗК Олександр Мангул і голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко підписали меморандум про співробітництво з метою забезпечення дотримання вимог виборчого та антикорупційного законодавства в сфері телерадіомовлення.

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