НАЗК виявило ознаки кримінального злочину у чотирьох деклараціях чиновників

Фото: НАПК (РБК-Україна)

Чиновники навмисне декларували недостовірну інформацію

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило в деклараціях чотирьох посадових осіб ознаки кримінального правопорушення, пов'язаного з умисним декларуванням недостовірної інформації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАЗК.

Наголошується, що обґрунтовані висновки спрямовані в Національне антикорупційне бюро, Генеральну прокуратуру і Національну поліцію.

Задекларували недостовірні відомості народний депутат Євген Гєллєр, перший заступник начальника податкової інспекції у Деснянському районі ГУ ДФС в Києві Олег Білецький, завідувач секретаріатом Комітету Верховної ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності Ігор Прийма, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім В. Ф. Кураса НАН України Олег Рафальський.

Зокрема, Геллер в декларації за 2017 рік не вказав вартість придбаної нерухомості: житлового будинку і квартири. Загальна сума недостовірних відомостей, встановлених при перевірці декларації депутата - 2,4 млн гривень.

Білецький, подаючи декларацію за 2016 рік, також не вказав вартість на дату придбання будинку та земельних ділянок, на яких він розташований. Всього в декларації посадової особи встановлені недостовірні відомості на суму 544 тис. гривень.

Прийма в деклараціях за 2015-2017 роки не задекларував фінансове зобов'язання за договором позики, які до кінця звітних періодів склали 319 тис. доларів, і сплачені протягом 2015 року відсотки за такими зобов'язаннями. Також чиновник не задекларував дохід дружини у вигляді соціальних і страхових виплат, недостовірно вказав інформацію про розміщених коштах на рахунках подружжя в банках.

Рафальський не задекларував частку земельної ділянки, не вказав корпоративні права дружини в одному господарському товаристві та грошовий еквівалент її частки в іншому суспільстві, не вказав доходи дружини від надання майна в лізинг, оренду або суборенду і недостовірно задекларував суму коштів на рахунку дружини. Всього встановлено в декларації недостовірних відомостей у розмірі 667 тис. гривень.

Нагадаємо, 6 грудня НАПК виявило ознаки кримінального злочину у бездіяльності семи посадових осіб, які не подали декларації.