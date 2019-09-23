НАПК выявило нарушения в декларации Грымчака

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило недостоверные сведения в декларации заместителя Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака за 2016 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Сообщается, что Грымчак, подавая декларацию за 2016 год, недостоверно указал сведения о доходе в виде заработной платы и не указал сведения о финансовых обязательствах жены перед ООО "ОТП Факторинг Украина".

"Общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 составляет более 1 млн гривен", - говорится в сообщении.

В НАПК также сообщили, что недостоверную информацию в декларациях подали народный депутат Украины Петр Сабашук, судья Ирпенский городского суда Киевской области Дмитрий Чернов, глава Чутовского районного совета Полтавской области Владимир Филенко, бывший первый заместитель главы Житомирской областной государственной администрации Геннадий Дмитренко, глава Днепропетровского областного совета Днепропетровской области Глеб Прыгунов.

Отмечается, что Дмитрий Чернов, подавая декларацию за 2017, отметил недостоверные сведения о квартире и гараже, а также не задекларировал доход в виде социальных выплат, полученный женой. В общем выявлено нарушений на сумму более 1,2 млн гривен.

В НАПК сообщают, что Владимир Филенко отметил недостоверные сведения о размере дохода, полученного женой от предоставления имущества в аренду. Кроме того, не задекларировал ряд земельных участков и нежилое помещение, автомобиль и прицепы. В общем выявлено нарушений на сумму более 2,3 млн гривен.

"Геннадий Дмитренко, подавая декларацию за 2015 год, недостоверно указал сведения о жилом доме, принадлежащий ему на праве собственности, а также о размере полученных им доходов. В общем выявлено нарушений на сумму почти 1,4 млн гривен", сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что Глеб Прыгунов в декларации за 2017 отметил недостоверные сведения о квартире и жилом доме, а также недостоверно указал размер денежных активов, размещенных им и женой на банковских счетах. Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации составляет более 740 тыс. гривен.

Обоснованные выводы относительно признаков уголовного преступления будут направлены в Национальную полицию.

Напомним, 14 августа Юрия Грымчака и его помощника задержали по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали на "горячем" - во время получения части суммы в размере 480 тыс. долларов.

Позднее Грымчаку и его помощнику сообщили о подозрении. Правовая квалификация - ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество). По данным следствия, они якобы выступали посредниками в схеме, в которой фигурировало руководство Генпрокуратуры.

Ранее РБК-Украина сообщало, что НАПК внесло предписания главам Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Игорю Пашку и Государственного агенства резерва Павлу Котову.