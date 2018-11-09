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НАПК выявило криминальные нарушения в декларациях прокурора Волыни и главы Старобельской РГА

Новости » Общество    09.11.2018 - 13:22
Фото: Виктор Швыдкый (pep.org.ua)
Фото: Виктор Швыдкый (pep.org.ua)

В декларации прокурора Волынской области обнаружили признаки незаконного обогащения

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по результатам полных проверок выявило признаки уголовных правонарушений в декларациях двух чиновников - председателя Старобельской ОГА и прокурора Волынской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Отмечается, что на заседании НАПК были утверждены обоснованные выводы об умышленном декларирование недостоверной информации одним должностным лицом и незаконного обогащения - другим.

В частности, установлено, что председатель Старобельской РГА Луганской области в декларации за 2015 год не указал корпоративные права жены. Доля жены в уставный капитале общества в денежном эквиваленте составила 422,5 тыс. грн.

А по результатам проверки декларации прокурора Волынской области Виктора Швыдкого за 2016 год обнаружены признаки незаконного обогащения.

"Чиновник задекларировал денежные активы на сумму, источники происхождения которой не подтверждаются доказательствами", - отметили в НАПК.

В Нацагенстве добавили, что выявленные нарушения не означает признание лица виновным, а является основанием для досудебного расследования.

В целом с начала 2018 года НАПК направило в правоохранительные органы 70 обоснованных выводов относительно декларирования недостоверной информации на сумму свыше 250 прожиточных минимумов и 4 выводы относительно выявления признаков незаконного обогащения.

Напомним, НАПК составило три админпротокола по результатам проверки деклараций за 2015-2017 годы Оксаны Сыроид - народного депутата Украины, заместителя председателя Верховной рады Украины.

 
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