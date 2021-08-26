НАПК выявило в декларации чиновника несоответствие состояния на 37,5 млн гривен

Нарушение обнаружили в декларации бывшего начальника Управления Северо-Восточного офиса Держаудитслужбы в Луганской области.

Разница между приобретенными активами и законным доходом составила более 37,5 млн гривен.

Так, чиновник несколько лет подряд указывал в декларации, владеет более 7 млн ​​гривен. Накопление жены в одной из деклараций указаны не были.

Во время полной проверки декларации НАПК выявило, что жена чиновника предоставила валютный заем третьему лицу в размере, превышающем сохранения семьи в почти 7 раз - 1,6 млн долларов США (около 45 млн гривен на момент заключения договора).

Декларант отметил, что не знал об этих средствах, поэтому и не указывал их в декларации.

В то же время, в ходе проверки было выявлено заверенное нотариусом заявление, которое подписал декларант, где он дает согласие жене на передачу в заем 1,6 млн долларов. В заявлении утверждается, что этот заем бы предварительно обсужден и соответствует их общим интересам.

Также в объяснениях чиновник добавил, что жена несколько лет подряд получала деньги от своего отца и накопила эту сумму. Однако, согласно данным Государственного реестра налогоплательщиков, официальный доход отца с 1998 года по 2019 год составил всего около 4 тысяч гривен.

За незаконное обогащение предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.