НАПК выявило 1500 вероятных предателей Украины: данные передали в СБУ

НАПК передало в СБУ базу данных, в которой 1500 вероятных предателей Украины. Среди них 215 депутатов местных советов и должностных лиц органов самоуправления, которые могут быть коллаборантами.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Кроме депутатов и должностных лиц органов местного самоуправления, в базу попали НАПК:

22 главы местных советов и администраций;

32 государственные служащие разных уровней;

334 правоохранители;

70 руководителей государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций;

344 частных лица.

Более того, Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции инициировало привлечение двух лиц, которые могут быть коллаборантами, к уголовной ответственности.

Чиновники-предатели работали в Харьковской и Херсонской областях и помогали врагу, в частности передавая информацию о местных активистов и участников АТО.