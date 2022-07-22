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НАЗК виявило 1500 ймовірних зрадників України: дані передали до СБУ

Фото: НАЗК виявило 1500 ймовірних зрадників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

НАЗК передало до СБУ базу даних, в якій 1500 ймовірних зрадників України. Серед них 215 депутатів місцевих рад і посадовців органів самоврядування, які можуть бути колаборантами.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram Національного агентства з питань запобігання корупції.

Окрім депутатів і посадовців органів місцевого самоврядування, до бази НАЗК потрапили:

  • 22 очільники місцевих рад і адміністрацій;
  • 32 державні службовці різних рівнів;
  • 334 правоохоронці;
  • 70 керівників державних та комунальних підприємств, установ й організацій;
  • 344 приватні особи.

Ба більше, Нацагентство з питань запобігання корупції ініціювало притягнення двох осіб, які можуть бути колаборантами, до кримінальної відповідальності.

Посадовці-зрадники працювали у Харківській і Херсонській областях та допомагали ворогу, зокрема передаючи інформацію про місцевих активістів й учасників АТО.

Нагадаємо, СБУ викрила чиновника-колаборанта, який допоміг Росії перекинути бронетехніку з Криму в Херсонську область.

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