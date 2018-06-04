НАПК внесло предписание Омеляну

Агентство внесло предписание относительно и.о. директора ГП "Морской торговый порт Усть-Дунайск"

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло предписание министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну относительно и.о. директора государственного предприятия "Морской торговый порт Усть-Дунайск" Владимира Швидченко. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Швидченко, находясь на должностях директора, а затем и.о. директора госпредприятия, имел потенциальный конфликт интересов, обусловленный личной имущественной заинтересованностью, при выполнении договоров о предоставлении услуг по использованию этим предприятием его собственного автомобильного транспорта. Неизменный объем служебных полномочий руководителя предприятия, непрерывное пользование предприятием услугами по использованию автотранспорта Владимира Швидченко (в течение трех лет) указывают на продолжительный характер такого конфликта интересов", - сказано в сообщении.

Кроме того, установлено, что и.о. директора госпредприятия не сообщал о наличии конфликта интересов, вызванного личной имущественной заинтересованностью, руководству МИУ.

"Национальное агентство требует провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших невыполнению требований части первой статьи 28 закона "О предотвращении коррупции" и.о. директора государственного предприятия "Морской торговый порт Усть-Дунайск", и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности", - сообщили в НАПК.

Напомним, в октябре 2017 года НАПК внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения конфликта интересов, других нарушений закона министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну.