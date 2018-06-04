НАЗК внесло припис Омеляну

Агентство внесло припис стосовно в.о. директора ДП "Морський торговельний порт Усть-Дунайськ"

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) внесло припис міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну стосовно в.о. директора державного підприємства "Морський торговельний порт Усть-Дунайськ" Володимира Швидченка. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"Швидченко, перебуваючи на посадах директора, а потім в.о. директора держпідприємства, мав потенційний конфлікт інтересів, зумовлений особистою майновою зацікавленістю, при виконанні договорів про надання послуг з використання цим підприємством його власного автомобільного транспорту. Незмінний обсяг службових повноважень керівника підприємства, безперервне користування підприємством послугами з використання автотранспорту Володимира Швидченка (упродовж трьох років) вказують на тривалий характер такого конфлікту інтересів", - сказано у повідомленні.

Крім того, встановлено, що в.о. директора держпідприємства не повідомляв про наявність конфлікту інтересів, зумовленого особистою майновою зацікавленістю, керівництво МІУ.

"Національне агентство вимагає провести службове розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню вимог частини першої статті 28 закону "Про запобігання корупції" в.о. директора державного підприємства "Морський торговельний порт Усть-Дунайськ", та розглянути питання щодо притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності", - поінформували у НАЗК.

Нагадаємо, у жовтні 2017 року НАЗК внесло припис про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання конфлікту інтересів, інших порушень закону міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну.