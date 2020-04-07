НАПК внесло предписание Баканову

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков внес главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову предписание. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАПК.

Как отмечается, Баканову внесли предписание из-за утвержденного СБУ акта, который устанавливал по руководству службы отличающиеся от других работников правила представления деклараций.

"Глава НАПК Александр Новиков внес главе СБУ Ивану Баканову предписание об устранении нарушения закона Украины "О предотвращении коррупции" и отмене указанного незаконного акта. На выполнение предписания СБУ отменила незаконный акт", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в НАПК не нашли оснований для проверки возможного нарушения Иваном Бакановим антикоррупционного законодательства на юбилее народного депутата от "Оппозиционной платформы - За життя" и соратника Виктора Медведчука, Григория Суркиса.

Отметим, журналисты программы "Схемы" опубликовали информацию о том, что на праздновании своего юбилея Суркис дарил гостям, среди которых был глава СБУ, фоторамки по 15 тысяч гривен.