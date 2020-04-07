НАЗК внесло припис Баканову

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков вніс голові Служби безпеки України Івану Баканову припис. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЗК.

Як зазначається, Баканову внесли припис через затверджений СБУ акт, що встановлював щодо керівництва служби відмінні від інших працівників правила подання декларацій.

"Голова НАЗК Олександр Новіков вніс Голові СБУ Івану Баканову припис щодо усунення порушення щакону України "Про запобігання корупції" та скасування зазначеного незаконного акту. На виконання припису СБУ скасувала незаконний акт", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у НАЗК не знайшли підстав для перевірки можливого порушення Іваном Бакановим антикорупційного законодавства на ювілеї народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" та соратника Віктора Медведчука Григорія Суркіса.

Зазначимо, журналісти програми "Схеми" оприлюднили інформацію про те, що на святкуванні свого ювілею Суркіс дарував гостям, серед яких був глава СБУ, фоторамки за 15 тисяч гривень.