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НАЗК затвердив 93 виведення аналізу звітів політичних партій за перший квартал

НовиниЕкономіка    29.05.2018 - 11:35
Ілюстративне фото (twitter.com nazk_gov)
Ілюстративне фото (twitter.com nazk_gov)

Аналіз стосувався партій, які не отримують державного фінансування

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело аналіз звітів 93 політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за перший квартал 2018 року і підготувало висновок про результати такого аналізу. Про це повідомляє пресс-служба відомства.

Рішення про затвердження висновків про результати аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру було прийнято у вівторок, 29 травня, на засіданні НАЗК.

"Висновки підготовлені Департаментом з питань запобігання політичній корупції за результатами аналізу звітів політичних партій, які не були суб'єктами виборчого процесу, не отримують державного фінансування і не здійснювали фінансування власної статутної діяльності у звітному періоді. Висновки будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Національного агентства протягом п'яти днів з дня прийняття рішення", - йдеться в повідомленні відомства.

Все Національне агентство отримало 269 звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за перший квартал 2018 року.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про проведення повної перевірки електронних декларацій двох народних депутатів України - Євгенія Гєллєра та Вадима Новинського.

 

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Теги публікації: Декларації про доходи, НАПК  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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