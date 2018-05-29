НАЗК затвердив 93 виведення аналізу звітів політичних партій за перший квартал

Аналіз стосувався партій, які не отримують державного фінансування

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело аналіз звітів 93 політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за перший квартал 2018 року і підготувало висновок про результати такого аналізу. Про це повідомляє пресс-служба відомства.

Рішення про затвердження висновків про результати аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру було прийнято у вівторок, 29 травня, на засіданні НАЗК.

"Висновки підготовлені Департаментом з питань запобігання політичній корупції за результатами аналізу звітів політичних партій, які не були суб'єктами виборчого процесу, не отримують державного фінансування і не здійснювали фінансування власної статутної діяльності у звітному періоді. Висновки будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Національного агентства протягом п'яти днів з дня прийняття рішення", - йдеться в повідомленні відомства.

Все Національне агентство отримало 269 звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за перший квартал 2018 року.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про проведення повної перевірки електронних декларацій двох народних депутатів України - Євгенія Гєллєра та Вадима Новинського.