НАЗК затвердило 102 висновки щодо фінансування партій

Фото: НАПК (УНІАН)

З 102 висновків тільки 12 є висновками щодо звіту політичних партій, які здійснювали діяльність у звітному періоді

За результатами аналізу звітів політичних партій за третій квартал 2018 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) затвердило 102 висновки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЗК.

Як повідомляється, з 102 висновків тільки 12 є висновками щодо звіту політичних партій, які здійснювали діяльність у звітному періоді. Всього за третій квартал 2018 року в НАЗК надійшли 274 звіту політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

Висновки щодо політичних партій "Оновлена Україна", "Партія однодумців" і "Нова демократія" містять інформацію про порушення встановленого порядку або термінів подання Звіту політичної партії, за що передбачена відповідальність за статтею 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Висновки про результати аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за третій квартал 2018 року підготовлені за результатами аналізу звітів політичних партій, які не є одержувачами коштів, виділених з Державного бюджету України на фінансування їхньої статутної діяльності.

Зазначимо, раніше НАЗК запросило народних депутатів Георгія Логвинского і Сергія Дунаєва і ще п'ятьох місцевих депутатів і чиновників прибути для надання пояснень.

Депутати і чиновники повинні надати Нацагентству пояснення з приводу своїх декларацій. Після отримання пояснень НАЗК, у разі наявності підстав, складе відносно них протоколи про адміністративні правопорушення.