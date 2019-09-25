НАПК требует расследовать возможный конфликт интересов в КГГА

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) внесло предписание директору департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентине Гинзбург, относительно потенциального конфликта интересов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Сообщается, что главный врач Киевской городской клинической больницы № 2 Анатолий Воронин не сообщил КГГА о наличии у него потенциального конфликта интересов, вызванного совместной работой со своей женой.

"Национальное агентство требует от чиновника КГГА провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновного лица к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.

В НАПК отмечают, что за невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.

Напомним, ранее сообщалось, что НАПК выявило нарушения в декларации заместителя Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака. Чиновник указал недостоверные сведения на сумму 1 млн гривен.

Также РБК-Украина писало, что НАПК внесло предписания руководителям Нацкомфинуслуг и Госрезерва. Предписания были внесены из-за нарушения требований законодательства относительно этического поведения и предотвращения и урегулирования конфликта интересов.