НАЗК вимагає розслідувати можливий конфлікт інтересів в КМДА

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло припис директору департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентина Гінзбург, щодо потенційного конфлікту інтересів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу НАПК.

Повідомляється, що головний лікар Київської міської клінічної лікарні № 2 Анатолій Воронін не повідомив КМДА про наявність у нього потенційного конфлікту інтересів, спричиненого спільною роботою зі своєю дружиною.

"Національне агентство вимагає від чиновника КМДА провести службове розслідування та розглянути питання про притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності", - йдеться в повідомленні.

У НАЗК відзначають, що за невиконання розпорядження керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 Купап.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАЗК виявило порушення у декларації заступника Міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака. Чиновник вказав недостовірні відомості на суму 1 млн гривень.

Також РБК-Україна писало, що НАЗК вніс приписи керівникам Нацкомфінпослуг та Держрезерву. Приписи були внесені з-за порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки та запобігання і врегулювання конфлікту інтересів.