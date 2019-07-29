НАПК сообщило о запуске обновленного реестра коррупционеров

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило о начале работы Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Указывается, что Реестр по состоянию на 29 июля 2019 работает в штатном режиме. Кроме того, НАПК в рамках проведения специальной проверки относительно лиц, претендующих на занятие должностей, которые предусматривают занятие ответственного или особо ответственного положения, а также должностей с повышенным коррупционным риском, будет проверять наличие сведений о кандидатах в этом реестре.

НАПК отмечает, что срок получения справки о коррупционерах и инормации о наличии их в этом реестре сокращено до 5 минут.

"Для этого в реестре предусмотрена функция самостоятельного бесплатного получения физическими и юридическими лицами - участниками публичных закупок вышеуказанной информационной справки, чем исключена коррупционная составляющая.

По данным НАПК, от начала работы реестра самостоятельно сформированные и полученные физическими и юридическими лицами 43 тысячи 713 таких справок. Также Нацагентство предоставило 580 выписок из реестра в ответ на обращение физических лиц.

"За период ведения реестра в рамках проведения специальной проверки...НАЗК провело проверку сведений относительно 3724 лиц, претендующих на занятие должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления.

Всего от начала работы реестра обработано 6210 электронных копий судебных решений, в которых указано, что 2262 человек судом признаны виновными и привлечены к уголовной или административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Реестр начал свою работу 4 февраля 2019 года. Подробно с особенностями работы Реестра можно ознакомиться на официальном сайте НАПК в рубрике "Предотвращения и выявления коррупции", раздел "Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения".

Напомним, ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис указывал, что в борьбе с коррупцией высокого уровня в Украине наблюдается мало обвинительных приговоров топ-коррупционерам.