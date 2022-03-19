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НАПК сформировало базу данных из лиц, которые могут быть предателями Украины: как расширить этот список

Новина українською →
Украина, Суббота 19 марта 2022 22:52
НАПК сформировало базу данных из лиц, которые могут быть предателями Украины: как расширить этот список В Украине сформировали базу данных предателей страны (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сформировало для СБУ базу данных из 245 человек, которые могут быть предателями Украины. В частности, можно помочь расширить этот список

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАПК.

Напомним, что на время войны НАПК перенастроило свою работу для того, чтобы работать на единую цель - уничтожение рашистов в Украине.

Сейчас НАПК помогает СБУ выявлять коллаборантов.

Отмечается, что сформирована база данных из 245 человек, которые могут помогать России.

В перечень попали:

  • должностные лица всех уровней, которые способствуют врагу, а также разделяют его идеологию;
  • лица, сотрудничающие с врагом, распространяют вражескую пропаганду, подрывают обороноспособность и государственный суверенитет Украины.

Украинцы могут присоединиться к поиску предателей Украины. Для этого нужно отправить на защищенный канал коммуникации НАПК информацию о коллаборациониста.

Если вы знаете о должностных лицах, которые поддерживают идеи "русского мира", пропагандируют капитуляцию украинского народа, предлагают вам присоединиться к сотрудничеству с врагом или любым другим образом вредят украинской армии и народу, сообщите об этом на почту [email protected]

"За короткое время, пока работает эта почта, от неравнодушных граждан со всей страны уже поступило более 60 сообщений о возможных коллаборантах", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в трех областях Украины обнаружили шпионов, передававших России секретную информацию.

Также мы писали, что в Киеве задержали уроженца России, в телефоне которого были фото позиций ВСУ.

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