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У НАЗК розповіли про перспективи початку автоматизованої перевірки декларацій

Новини » Політика    10.01.2019 - 17:21
У НАЗК розповіли про перспективи початку автоматизованої перевірки декларацій
Фото: НАЗК (nazk.gov.ua)

Необхідні документи знаходяться на реєстрації в Мінюсті

Національне агентство з питань запобігання корупції подало на реєстрацію до Міністерства юстиції Правила логічного та арифметичного контролю декларацій та зміни до відповідного Порядку. Ця інформація міститься у відповіді НАЗК на запит РБК-Україна.

Як зазначили в НАЗК, термін реєстрації цих документів спливає 16 січня 2019 року.

У НАЗК нагадали, що агентство прийнято у постійну (промислову) експлуатацію інформаційно-телекомунікаційну систему проведення логічного і арифметичного контролю декларацій (ІТС ЛАК).

Згідно з розробленими правилами, логічний та арифметичний контроль буде проводитись автоматично за двома складовими.

На першому етапі декларації буде присвоюватися відповідна кількість балів вагового коефіцієнта. Найвищий ваговий коефіцієнт в 1000 балів буде присвоюватись деклараціям посадовців, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Коефіцієнт 200 присвоюється декларації  у випадках, коли сукупна вартість задекларованих об’єктів нерухомості перевищує 10 млн грн; вартість транспортних засобів перевищує 3 млн грн. Інші коефіцієнти становлять значення від 100 до 10

Всі декларації, для яких коефіцієнт можливої невідповідності становитиме 2000 і більше балів, підлягатимуть повній перевірці та автоматично перевірятимуться ІТС ЛАК за Другою складовою – порівняння відомостей декларації з відомостями реєстрів та баз даних.

"З використанням ІТС ЛАК, а також автоматизованого обміну даними з державними реєстрами, очікується, що кількість повних перевірок зросте за рахунок автоматизації процесу повної перевірки в частині збору інформації", - зазначили у НАЗК.

Нагадаємо, НАЗК 25 вересня прийняло рішення про запуск в промислову експлуатацію системи логічного і арифметичного контролю декларацій Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Як повідомляло РБК-Україна, 1 січня 2019 року в Україні стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році.

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