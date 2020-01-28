В НАПК рассказали о 7 лайфхаках для заполнения е-декларации

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) рассказали о семи лайфхаках для легкого заполнения декларации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook агентства.

Так, в адрес ведомства с начала 2020 года поступило более 6 тысяч запросов по работе с Реестром деклараций.

"В адрес Национального агентства с начала 2020 года поступило более 6 тысяч запросов по работе с Реестром деклараций. Анализ информации показал, что большинство обращений касается простых технических вопросов, возникающих при работе Реестра в штатном режиме", - указывают в НАПК.

Так, нацагентство составило перечень ответов на часто задаваемые вопросы по исправлению ошибки при аутентификации пользователя или соединения с сервером, корректного считывания секретного ключа, печати документов и тому подобное.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции отменило требование к субъектам декларирования подавать декларацию в день увольнения. В частности, отныне декларацию перед увольнением можно подать в течение 20 рабочих дней.

Как писало РБК-Украина, 16 декабря конкурсная комиссия избрала новым председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова. За его кандидатуру проголосовали единогласно - все 6 членов конкурсной комиссии по отбору главы ведомства.