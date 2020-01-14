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НАПК отменило требование подавать декларацию в день увольнения

Новости » Общество     14.01.2020 - 16:23
НАПК отменило требование подавать декларацию в день увольнения
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Теперь декларацию можно будет подать в течение 20 дней после увольнения

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) отменило требование к субъектам декларирования подавать декларацию в день увольнения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Отмечается, что отныне декларацию перед увольнением можно подать в течение 20 рабочих дней

"Сообщаем о вступлении в силу новой редакции Порядка формирования, ведения и опубликования (предоставления) информации Единого государственного реестра лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, утвержденной приказом НАПК от 12 декабря 2019 года № 168/19 Из редакции Порядка исключена норма, которая обязывала субъекта декларирования при увольнении по собственной инициативе подавать декларацию в день фактического увольнения", - говорится в сообщении.

Декларация перед увольнением охватывает период, который не был охвачен декларациями, ранее поданными субъектом декларирования, и содержит информацию по состоянию на последний день такого периода. Последним днем такого периода является день прекращения деятельности, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления, или другой деятельности, указанной в подпунктах "а", "в" пункта 2 ч.1 ст. 3 Закона. Под ранее поданными декларациями понимаются декларации, которые были поданы в Реестр в соответствии с законодательством.

РБК-Украина писало, что ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получило доступ к закрытой части реестра электронных деклараций.

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