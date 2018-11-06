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НАПК проверит декларации судьи Высшего хозсуда Волика и одного из нардепов

Новости » Политика    06.11.2018 - 10:34
Фото: судья Иван Волик (youtube screenshot)
Фото: судья Иван Волик (youtube screenshot)

Агентство также продлило проверку деклараций министра Омеляна и главы Госрезерва

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проверит декларации судьи Высшего хозсуда Ивана Волика и нардепа от БПП Вадима Кривохатько. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАПК.

Сообщается, что проверят декларации судьи Ивана Волика, нардепа Вадима Кривохатько, луганского таможенника Игоря Савченко, главы Новомиргородской РГА Александра Сенченко, первого замглавы Полтавского областного совета Евгения Холода, одесского следователя Сергея Чернеева, начальника отдела аналитического обеспечения киберполиции Ирины Чубенко и замглавы Государственной службы занятости Валерия Ярошенко.

Кроме того, принято решение о продлении проверки деклараций главы Государственного агентства резерва Украины Вадима Мосийчук и министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Напомним, ранее сообщалось, что НАПК проверит на наличие конфликта интересов депутатов Верховной рады, которые хотели инициировать производство по неконституционности Агентства по розыску и менеджмента активов.

 

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