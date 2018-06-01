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НАПК проверит декларации еще трех украинских чиновников

НовостиОбщество    01.06.2018 - 14:56
Иллюстративное фото (twitter.com nazk_gov)
Иллюстративное фото (twitter.com nazk_gov)

Среди проверяемых заместитель министра инфраструктуры

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) во время заседания приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций еще трех лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 - 2017 годы. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Согласно сообщению, проверка чиновников продлится 60 календарных дней.

Субъекты декларирования, по которым начнут проверку:

Браиловськая Кристина Эдуардовна, начальник юридического управления Государственной службы геологии и недр Украины, 2015 год.

Зинченко Юлия Федоровна, главный государственный инспектор Главного управления Государственной фискальной службы в г. Киеве, по 2016 и 2017 годы.

Роменский Дмитрий Владимирович, заместитель министра инфраструктуры - руководитель аппарата, 2015 год.

Также были приняты решения о результатах осуществления полной проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые были представлены:

Дрогобецким Иваном Ивановичем, сельским головой Полянского сельского совета Свалявского района Закарпатской области, по 2016 год.

Кисилевым Игорем Петровичем, депутатом Киевского городского совета, по 2016 год.

Поляковым Максимом Анатольевичем, народным депутатом Украины VIII созыва, по 2016 год.

Кроме того, агентство приняло решение о продлении срока полной проверки деклараций четырех субъектов декларирования на дополнительные 30 календарных дней.

Напомним, как сообщалось ранее, по решению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции направлено в суд 4 протокола об административных правонарушениях за непредставление/несвоевременное представление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии и несвоевременное представление декларации.

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Теги публикации: декларация, чиновники, НАПК  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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