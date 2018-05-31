НАПК направило в суд 4 админпротокола после проверок в двух госорганах

Протоколы составлены за несвоевременную подачу деклараций

По решению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции направлено в суд 4 протокола об административных правонарушениях за непредставление/несвоевременное представление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии и несвоевременное представление декларации. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предупреждении коррупции.

В частности, сообщается, что по решению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции направлено в суд 4 протокола об административных правонарушениях за непредставление/несвоевременное представление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии и несвоевременное представление декларации. Соответствующие протоколы Национальное агентство составило по результатам плановых проверок соблюдения требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" в Министерстве финансов Украины и Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Соответствующие протоколы НАПК составило по результатам плановых проверок соблюдения требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" в Министерстве финансов Украины и Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, составлены протоколы в отношении 3-х должностных лиц Минфина, два из которых не подали и один несвоевременно подал уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии вследствие получения дохода на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Кроме того, составлен протокол об административном правонарушении в отношении чиновника ГСЧС, который несвоевременно подал декларацию за 2016 год.

Национальное агентство отмечает, что составление протокола и направление его в суд не является свидетельством совершения лицом административного правонарушения, а является основанием для производства по делу об административном правонарушении.

Напомним, как сообщалось ранее, национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции провело анализ отчетов 93 политических партий об имуществе, доходах, расходы и обязательства финансового характера за первый квартал 2018 года и подготовило заключение о результатах такого анализа.