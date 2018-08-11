НАПК проведет полную проверку деклараций судьи, который вел дело Кернеса

НАПК проверит декларации судьи Андрея Антонова за 2015-2017 годы

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проверит декларацию судьи Киевского районного суда города Полтавы Андрея Антонова, который вел дело мэра Харькова Геннадия Кернеса, за 2015-2017 годы. Об этом сообщает официальный сайт агентства.

Как отмечается в сообщении, будут начаты полные проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, поданные:

Антоновым Андреем Владимировичем, судьей Киевского районного суда города Полтавы, 2015, 2016 и 2017 годы. Купранцем Игорем Михайловичем, заместителем председателя Национальной полиции Украины - начальником Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, за 2017 год. Прыймой Игорем Михайловичем, заведующим секретариатом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Как сообщалось, Геннадий Кернес и его охранники Блинников и Смицкий

подозревались в похищении и избиении участников Евромайдана 25 января 2014 года. 2 марта 2015 Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (пытки), ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

10 августа, судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов постановил закрыть уголовное производство против Кернеса, Блинникова и Смицкого в связи с отказом обвинения от обвинительного акта. Это решение может быть обжаловано в течение 7 дней.