НАЗК проведе повну перевірку декларацій судді, який вів справу Кернеса

НАЗК перевірить декларації судді Андрія Антонова за 2015-2017 роки

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірить декларацію судді Київського районного суду міста Полтави Андрія Антонова, який вів справу мера Харкова Геннадія Кернеса, за 2015-2017 роки. Про це повідомляє офіційний сайт агентства.

Як зазначається у повідомленні, будуть розпочаті повні перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які подані:

Антоновим Андрієм Володимировичем, суддею Київського районного суду міста Полтави, за 2015, 2016 та 2017 роки. Купранцем Ігорем Михайловичем, заступником голови Національної поліції України - начальником Департаменту захисту економіки Національної поліції України, за 2017 рік. Приймою Ігорем Михайловичем, завідувачем секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, за 2015, 2016 та 2017 роки.

Як повідомлялося, Геннадій Кернес та його охоронці Блінников і Сміцький

підозрювались у викраденні і побитті учасників Євромайдану 25 січня 2014 року. 2 березня 2015 року Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів,

передбачених ч.2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

10 серпня, суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов постановив закрити кримінальне провадження проти Кернеса, Блінникова та Сміцького у зв'язку з відмовою обвинувачення від обвинувального акта. Це рішення може бути оскаржене упродовж 7 днів.