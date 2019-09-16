В НАПК прокомментировали отмену закрытия деклараций военных прокуроров

Глава Национального агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Мангул заявил, что для открытия деклараций военных прокуроров НАПК должно получить постановление Генеральной прокуратуры и принять соответствующее решение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацагентства.

"В 2017 году в Национальное агентство обратился тогдашний Главный военный прокурор Анатолий Матиос с просьбой закрыть данные деклараций военных прокуроров. На постановлении есть гриф ограничения доступа, поэтому ее детали я не могу разглашать", - отметил Мангул.

По его словам, решение о закрытии информации в декларациях военных прокуроров принималось на заседании НАПК большинством голосов.

"Для его отмены Национальное агентство должно получить соответствующее постановление нынешнего Главного военного прокурора Виктора Чумака и рассмотреть его на заседании агентства", - сказал он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало. что заместитель главы Генеральной прокуратуры - главный военный прокурор Виктор Чумак сегодня, 16 сентября, отменил постановление, согласно которому декларации военных прокуроров были изъяты из публичного доступа.

Отметим, в апреле 2017 года НАПК скрыло декларации сотрудников Генпрокуратуры. Перед этим сайт антикоррупционного агентства неделю не работал под предлогом технических работ. После того, как он возобновил работу, стало известно, что большинство госслужащих, чьи декларации стали скрытыми, являются работниками ГПУ и военных прокуратур.

В декабре 2017 года суд отказался рассекретить электронные декларации военных прокуроров. Тогда же стало известно, что они были засекречены решением бывшего главного военного прокурора Анатолия Матиоса.