Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) продлило срок подачи финансовых отчетов политических партий за IV квартал 2019 года до 10 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАЗК.

Соответствующее решение принято, учитывая то, что последний день срока представления отчета приходится на выходной день, воскресенье 9 февраля.



Согласно п. 2 Заключительных и переходных положений закона Украины от 19.12.2019 № 410-IX "О внесении изменений к некоторым законам Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции" до начала функционирования электронной системы подачи и обнародования отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательств финансового характера политические партии подают отчеты в порядке и в способ, определенный законом Украины "О политических партиях в Украине", в редакции, действовавшей на день опубликования этого закона



Политические партии должны подготовить и подать отчеты за IV квартал 2019 года, в соответствии с ч.10 ст. 17 закона Украины "О политических партиях в Украине" (редакция Закона Украины от 18.10.2019), согласно которой сведения, указанные в ч.9 настоящей статьи, отражаются в отчете политической партии нарастающим итогом на конец года отдельно по каждой политической партии, ее местной организации, которая в установленном порядке приобрела статус юридического лица, кандидатов на соответствующих выборах (в случае проведения выборов).

Ранее НАПК отменило требование к субъектам декларирования подавать декларацию в день увольнения.

РБК-Украина писало, что ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получило доступ к закрытой части реестра электронных деклараций.