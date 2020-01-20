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НАПК продлило срок подачи финансовых отчетов политических партий

Новости » Политика     20.01.2020 - 14:43
НАПК продлило срок подачи финансовых отчетов политических партий
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Отчеты можно подать до 10 февраля включительно

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) продлило срок подачи финансовых отчетов политических партий за IV квартал 2019 года до 10 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАЗК.

Соответствующее решение принято, учитывая то, что последний день срока представления отчета приходится на выходной день, воскресенье 9 февраля.

Согласно п. 2 Заключительных и переходных положений закона Украины от 19.12.2019 № 410-IX "О внесении изменений к некоторым законам Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции" до начала функционирования электронной системы подачи и обнародования отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательств финансового характера политические партии подают отчеты в порядке и в способ, определенный законом Украины "О политических партиях в Украине", в редакции, действовавшей на день опубликования этого закона

Политические партии должны подготовить и подать отчеты за IV квартал 2019 года, в соответствии с ч.10 ст. 17 закона Украины "О политических партиях в Украине" (редакция Закона Украины от 18.10.2019), согласно которой сведения, указанные в ч.9 настоящей статьи, отражаются в отчете политической партии нарастающим итогом на конец года отдельно по каждой политической партии, ее местной организации, которая в установленном порядке приобрела статус юридического лица, кандидатов на соответствующих выборах (в случае проведения выборов).

Ранее НАПК отменило требование к субъектам декларирования подавать декларацию в день увольнения.

РБК-Украина писало, что ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получило доступ к закрытой части реестра электронных деклараций.

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