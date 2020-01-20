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Звіти можна подати до 10 лютого включно

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) продовжило термін подання фінансових звітів політичних партій за IV квартал 2019 року до 10 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Відповідне рішення ухвалено, зважаючи на те, що останній день строку подання Звіту припадає на вихідний день, неділю 9 лютого.



Відповідно до п. 2 Прикінцевих та перехідних положень закону України від 19.12.2019 № 410-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції" до початку функціонування електронної системи подання та оприлюднення звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру політичні партії подають звіти в порядку та у спосіб, визначений законом України "Про політичні партії в Україні", в редакції, що діяла на день опублікування цього закону.



Політичні партії мають підготувати і подати звіти за ІV квартал 2019 року, згідно з ч.10 ст. 17 закону України "Про політичні партії в Україні" (редакція Закону України від 18.10.2019), відповідно до якої відомості, зазначені у ч.9 цієї статті, відображаються у звіті політичної партії наростаючим підсумком на кінець року окремо щодо кожної політичної партії, її місцевої організації, яка в установленому порядку набула статус юридичної особи, кандидатів на відповідних виборах (у разі проведення виборів).

Раніше НАЗК скасувало вимогу до суб’єктів декларування подавати декларацію у день звільнення.

РБК-Україна писало, що раніше Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) отримало доступ до закритої частини реєстру електронних декларацій.