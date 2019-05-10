НАЗК проаналізувало боротьбу з корупцією майже в 90 держорганах

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Так, у семи держорганах не розроблені плани роботи щодо запобігання корупції

Національне агентство з питань запобігання корупції здійснило аналіз ефективності діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції в 86 міністерствах та інших державних органах у 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Зокрема, у деяких держорганах порушені вимоги законодавства щодо створення відповідних підрозділів - їх функції поєднані з іншими, передбаченими в органі, наприклад із функцією управління персоналом чи проведення люстрації.

Так, у 7 державних органах не розроблені плани роботи щодо запобігання корупції, а 5 - не розробили та не подали на погодження до нацагентства антикорупційні програми.

Вказано, що не завжди уповноважені особи повідомляють агентство про неподання чи несвоєчасне подання декларацій своїми колегами та не завжди належним чином перевіряють виконання кандидатами на посаду вимог закону щодо передачі в управління корпоративних прав.

При цьому НАЗК зафіксувало і низку позитивних тенденцій в організації роботи уповноважених підрозділів. Зокрема, вони провели 814 навчань з питань запобігання та виявлення корупції для співробітників своїх центральних апаратів, що в 4 рази більше, ніж у 2017 році. Щодо інших державних органів такий показник виріс у 5,5 разів.

Крім того, за минулий рік уповноважені підрозділи провели 1132 службові розслідування щодо виявлення причин та умов, які призвели до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, що втричі більше, ніж у 2017 році.

За наданою держорганами інформацією встановлено, що за такі правопорушення протягом минулого року притягнуто до відповідальності 1117 осіб:

132 - до кримінальної;

404 - до адміністративної;

581 - до дисциплінарної.

Нагадаємо, на початку квітня повідомлялося, що Національне агентство з запобігання корупції знайшло порушення у звітах 15 політичних партій.

Як писало РБК-Україна раніше, в березні НАЗК почало повну перевірку наступних 100 декларацій топ-чиновників.