НАЗК закликало попереджати про колаборантів та зрадників
Національне агентство з питань запобігання корупції закликало громадян повідомляти про колаборантів та зрадників України. Частина команди наразі підключилась до роботи Служби безпеки України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАЗК.
Повідомити про зрадників й колаборантів можна написавши на пошту НАЗК [email protected].
"Ми віримо, що багато хто з вас знає про таких колаборантів та може повідомити про їхню підривну діяльність факти, яких не знайти у відкритому доступі",- пише пресслужба.
У повідомленні необхідно вказати: опис фактів, які свідчать про допомогу ворогу, посилання на джерело в якому зафіксовано факт допомоги, докази й дані про особу-колаборанта.
Фото: НАЗК закликало попереджати по колаборантів та зрадників (Віталій Носач, РБК-Україна)
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