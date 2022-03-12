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НАЗК закликало попереджати про колаборантів та зрадників

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Субота 12 березня 2022 18:10
НАЗК закликало попереджати про колаборантів та зрадників Фото: НАЗК закликало попереджати по колаборантів та зрадників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Національне агентство з питань запобігання корупції закликало громадян повідомляти про колаборантів та зрадників України. Частина команди наразі підключилась до роботи Служби безпеки України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАЗК.

Повідомити про зрадників й колаборантів можна написавши на пошту НАЗК [email protected].

"Ми віримо, що багато хто з вас знає про таких колаборантів та може повідомити про їхню підривну діяльність факти, яких не знайти у відкритому доступі",- пише пресслужба.

У повідомленні необхідно вказати: опис фактів, які свідчать про допомогу ворогу, посилання на джерело в якому зафіксовано факт допомоги, докази й дані про особу-колаборанта.

НАЗК закликало попереджати про колаборантів та зрадників

Фото: НАЗК закликало попереджати по колаборантів та зрадників (Віталій Носач, РБК-Україна)

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