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НАПК пригласило Тетерука и Гриневич для дачи объяснений

Новости » Политика    29.03.2019 - 13:26
НАПК пригласило Тетерука и Гриневич для дачи объяснений
Фото: Лилия Гриневич (Виталий Носач/РБК-Украина)

Тетерука и Гриневич пригласили дать объяснения 10 апреля

Национальное агентство по предотвращению коррупции пригласило депутата Верховной рады Андрея Тетерука, министра образования и науки Лилию Гриневич и еще 11 должностных лиц прибыть в агентство для дачи объяснений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook НАПК.

 Фото: перечень приглашенных

 

    Таким образом, НАПК приглашает 13 человек прибыть в Национальное агентство для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях.

    По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:

    • Андрея Тетерука, народного депутата Украины, 10 апреля с 10.00 до 13.00;
    • Владимира Гончарова, депутата Киевского городского совета, 3 апреля в течение рабочих часов (повторно);
    • Владимира Лукьяненко, депутата Березанского городского совета Киевской области, 10 апреля с 09.30 до 12.00;
    • Вячеслава Непопа, заместителя председателя Киевской городской государственной администрации, 1-3 апреля в течение рабочих часов (повторно);
    • Андрея Герцуна, главного врача коммунального некоммерческого предприятия Фастовского районного совета "Фастовская центральная больница", 3 апреля с 09.30 до 11.00;
    • Владимира Пидлисного, директора Сумского областного центра занятости, 17 апреля с 10.00 до 15.00.

    По признакам невыполнения законных требований нацагентства:

    • Лилию Гриневич, министра образования и науки Украины, 10 апреля с 10.00 до 15.00
    • Лилию Серватяк, начальника Управления государственной регистрации юридического департамента Львовского городского совета, 10 апреля в течение рабочих часов.

    По признакам несвоевременного представления декларации перед увольнением:

    • Виктора Швеца, судью Высшего хозяйственного суда в отставке, 3 апреля в 10.00;
    • Сергея Калинина, бывшего прокурора Измаильской местной прокуратуры Одесской области, 2 апреля в 11.00.

    По признакам несвоевременного представления декларации после увольнения:

    • Виктора Швеца, судью Высшего хозяйственного суда в отставке, 3 апреля в 10.00.

    По признакам непредставления сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии:

    • Романа Буковского, депутата Киевского областного совета, 10 апреля в 10.30;
    • Евгения Бондаренко, прокурора отдела прокуратуры Днепропетровской области, 4 апреля в 14.00 (повторно);
    • Сергея Калинина, бывшего прокурора Измаильской местной прокуратуры Одесской области, 2 апреля в 11.00;
    • Сергея Водько, бывшего начальника управления внутренней безопасности в Волынской области Департамента внутренней безопасности Национальной полиции, 3 апреля в 15.00 (повторно).

    Напомним, в феврале НАПК вызывало кандидата в президенты Украины на выборах 2019 Сергея Таруту для объяснений по делу о конфликте интересов.

    Как писало РБК-Украина ранее, в январе НАПК пригласило 10 чиновников для дачи объяснений по поводу коррупционной деятельности.

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