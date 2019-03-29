НАПК пригласило Тетерука и Гриневич для дачи объяснений

Фото: Лилия Гриневич (Виталий Носач/РБК-Украина)

Тетерука и Гриневич пригласили дать объяснения 10 апреля

Национальное агентство по предотвращению коррупции пригласило депутата Верховной рады Андрея Тетерука, министра образования и науки Лилию Гриневич и еще 11 должностных лиц прибыть в агентство для дачи объяснений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook НАПК.

Фото: перечень приглашенных

Таким образом, НАПК приглашает 13 человек прибыть в Национальное агентство для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях.

По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:

Андрея Тетерука, народного депутата Украины, 10 апреля с 10.00 до 13.00;

Владимира Гончарова, депутата Киевского городского совета, 3 апреля в течение рабочих часов (повторно);

Владимира Лукьяненко, депутата Березанского городского совета Киевской области, 10 апреля с 09.30 до 12.00;

Вячеслава Непопа, заместителя председателя Киевской городской государственной администрации, 1-3 апреля в течение рабочих часов (повторно);

Андрея Герцуна, главного врача коммунального некоммерческого предприятия Фастовского районного совета "Фастовская центральная больница", 3 апреля с 09.30 до 11.00;

Владимира Пидлисного, директора Сумского областного центра занятости, 17 апреля с 10.00 до 15.00.

По признакам невыполнения законных требований нацагентства:

Лилию Гриневич, министра образования и науки Украины, 10 апреля с 10.00 до 15.00

Лилию Серватяк, начальника Управления государственной регистрации юридического департамента Львовского городского совета, 10 апреля в течение рабочих часов.

По признакам несвоевременного представления декларации перед увольнением:

Виктора Швеца, судью Высшего хозяйственного суда в отставке, 3 апреля в 10.00;

Сергея Калинина, бывшего прокурора Измаильской местной прокуратуры Одесской области, 2 апреля в 11.00.

По признакам несвоевременного представления декларации после увольнения:

Виктора Швеца, судью Высшего хозяйственного суда в отставке, 3 апреля в 10.00.

По признакам непредставления сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии:

Романа Буковского, депутата Киевского областного совета, 10 апреля в 10.30;

Евгения Бондаренко, прокурора отдела прокуратуры Днепропетровской области, 4 апреля в 14.00 (повторно);

Сергея Калинина, бывшего прокурора Измаильской местной прокуратуры Одесской области, 2 апреля в 11.00;

Сергея Водько, бывшего начальника управления внутренней безопасности в Волынской области Департамента внутренней безопасности Национальной полиции, 3 апреля в 15.00 (повторно).

Напомним, в феврале НАПК вызывало кандидата в президенты Украины на выборах 2019 Сергея Таруту для объяснений по делу о конфликте интересов.

Как писало РБК-Украина ранее, в январе НАПК пригласило 10 чиновников для дачи объяснений по поводу коррупционной деятельности.