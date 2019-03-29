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НАЗК запросило Тетерука та Гриневич для надання пояснень

Новини » Політика    29.03.2019 - 13:26
НАЗК запросило Тетерука та Гриневич для надання пояснень
Фото: Лілія Гриневич (Віталій Носач/РБК-Україна)

Тетерука та Гриневич запросили надати пояснення 10 квітня

Національне агентство з питань запобігання корупції запросило депутата Верховної ради Андрія Тетерука, міністра освіти та науки Лілію Гриневич та ще 11 посадових осіб прибути до агентства для надання пояснень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook НАЗК.

 Фото: перелік запрошених

Таким чином, НАЗК запрошує 13 осіб прибути до національного агентства для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення.

За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів:

  • Андрія Тетерука, народного депутата України, 10 квітня з 10.00 до 13.00;
  • Володимира Гончарова, депутата Київської міської ради, 3 квітня протягом робочих годин (повторно);
  • Володимира Лук’яненка, депутата Березанської міської ради Київської області, 10 квітня з 09.30 до 12.00;
  • В'ячеслава Непопа, заступника голови Київської міської державної адміністрації, 1-3 квітня протягом робочих годин (повторно);
  • Андрія Герцуна, головного лікаря комунального некомерційного підприємства Фастівської районної ради "Фастівська центральна лікарня", 3 квітня з 09.30 до 11.00;
  • Володимира Підлісного, директора Сумського обласного центру зайнятості, 17 квітня з 10.00 до 15.00.

За ознаками невиконання законних вимог нацагентства:

  • Лілію Гриневич, міністра освіти і науки України, 10 квітня з 10.00 до 15.00
  • Лілію Серватяк, начальника Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, 10 квітня протягом робочих годин.

За ознаками несвоєчасного подання декларації перед звільненням:

  • Віктора Швеця, суддю Вищого господарського суду у відставці, 3 квітня о 10.00;
  • Сергія Калініна, колишнього прокурора Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області, 2 квітня об 11.00.

За ознаками несвоєчасного подання декларації після звільнення:

  • Віктора Швеця, суддю Вищого господарського суду у відставці, 3 квітня о 10.00.

За ознаками неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані:

  • Романа Буковського, депутата Київської обласної ради, 10 квітня о 10.30;
  • Євгена Бондаренка, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області, 4 квітня о 14.00 (повторно);
  • Сергія Калініна, колишнього прокурора Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області, 2 квітня об 11.00;
  • Сергія Водька, колишнього начальника управління внутрішньої безпеки у Волинській області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції, 3 квітня о 15.00 (повторно).

Нагадаємо, в лютому НАЗК викликало кандидата в президенти України на виборах 2019 Сергія Таруту для пояснень у справі про конфлікт інтересів.

Як писало РБК-Україна раніше, в січні НАЗК запросило 10 чиновників для дачі пояснень з приводу корупційної діяльності.

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