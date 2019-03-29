НАЗК запросило Тетерука та Гриневич для надання пояснень
Фото: Лілія Гриневич (Віталій Носач/РБК-Україна)
Тетерука та Гриневич запросили надати пояснення 10 квітня
Національне агентство з питань запобігання корупції запросило депутата Верховної ради Андрія Тетерука, міністра освіти та науки Лілію Гриневич та ще 11 посадових осіб прибути до агентства для надання пояснень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook НАЗК.
Таким чином, НАЗК запрошує 13 осіб прибути до національного агентства для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення.
За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів:
- Андрія Тетерука, народного депутата України, 10 квітня з 10.00 до 13.00;
- Володимира Гончарова, депутата Київської міської ради, 3 квітня протягом робочих годин (повторно);
- Володимира Лук’яненка, депутата Березанської міської ради Київської області, 10 квітня з 09.30 до 12.00;
- В'ячеслава Непопа, заступника голови Київської міської державної адміністрації, 1-3 квітня протягом робочих годин (повторно);
- Андрія Герцуна, головного лікаря комунального некомерційного підприємства Фастівської районної ради "Фастівська центральна лікарня", 3 квітня з 09.30 до 11.00;
- Володимира Підлісного, директора Сумського обласного центру зайнятості, 17 квітня з 10.00 до 15.00.
За ознаками невиконання законних вимог нацагентства:
- Лілію Гриневич, міністра освіти і науки України, 10 квітня з 10.00 до 15.00
- Лілію Серватяк, начальника Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, 10 квітня протягом робочих годин.
За ознаками несвоєчасного подання декларації перед звільненням:
- Віктора Швеця, суддю Вищого господарського суду у відставці, 3 квітня о 10.00;
- Сергія Калініна, колишнього прокурора Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області, 2 квітня об 11.00.
За ознаками несвоєчасного подання декларації після звільнення:
- Віктора Швеця, суддю Вищого господарського суду у відставці, 3 квітня о 10.00.
За ознаками неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані:
- Романа Буковського, депутата Київської обласної ради, 10 квітня о 10.30;
- Євгена Бондаренка, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області, 4 квітня о 14.00 (повторно);
- Сергія Калініна, колишнього прокурора Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області, 2 квітня об 11.00;
- Сергія Водька, колишнього начальника управління внутрішньої безпеки у Волинській області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції, 3 квітня о 15.00 (повторно).
Нагадаємо, в лютому НАЗК викликало кандидата в президенти України на виборах 2019 Сергія Таруту для пояснень у справі про конфлікт інтересів.
Як писало РБК-Україна раніше, в січні НАЗК запросило 10 чиновників для дачі пояснень з приводу корупційної діяльності.