НАПК прекращает проверки в "Укравтодоре" и "Энергоатоме"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции прекращает проверки в "Укравтодоре", "Энергоатоме", в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами и Секретариате Уполномоченного ВРУ по правам человека. Проведение указанных проверок прекращается до законодательного урегулирования этого вопроса.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Как сообщается, согласно решению Конституционного суда Украины с 27 октября 2020 года №13-р/2020 НАПК лишены права проводить проверки организации работы по предотвращению и выявлению коррупции.
Глава НАПК Александр Новиков заявил, что это еще одно из сокрушительных последствий, которые нанесло решение Конституционного Суда антикоррупционной инфраструктуре в Украине.
"В этих учреждениях мы должны были проверить условия защиты обличителей, подготовку и реализацию антикоррупционных программ и каналы сообщения о возможных фактах нарушений Закона "О предотвращении коррупции", - сказал он.
Кроме того, дополнительно, до конца 2020 года НАПК должно было провести плановые проверки в:
Напомним, ранее в НАПК отреагировали на письмо президентов GRECO и Венецианской комиссии относительно решения КСУ.