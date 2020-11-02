НАПК прекращает проверки в "Укравтодоре" и "Энергоатоме"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции прекращает проверки в "Укравтодоре", "Энергоатоме", в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами и Секретариате Уполномоченного ВРУ по правам человека. Проведение указанных проверок прекращается до законодательного урегулирования этого вопроса.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Как сообщается, согласно решению Конституционного суда Украины с 27 октября 2020 года №13-р/2020 НАПК лишены права проводить проверки организации работы по предотвращению и выявлению коррупции.

Глава НАПК Александр Новиков заявил, что это еще одно из сокрушительных последствий, которые нанесло решение Конституционного Суда антикоррупционной инфраструктуре в Украине.

"В этих учреждениях мы должны были проверить условия защиты обличителей, подготовку и реализацию антикоррупционных программ и каналы сообщения о возможных фактах нарушений Закона "О предотвращении коррупции", - сказал он.

Кроме того, дополнительно, до конца 2020 года НАПК должно было провести плановые проверки в:

Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;

Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра;

Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы;

Счетной палате Украины.

Напомним, ранее в НАПК отреагировали на письмо президентов GRECO и Венецианской комиссии относительно решения КСУ.